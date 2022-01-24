غزة: وفاة عامل مصري.. ومسؤول فلسطيني:"من الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توفي عامل مصري يُدعى محمد الشناوي، فجر اليوم الاثنين، في قطاع غزة بعد تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل سائقًا عليها في المشاريع المصرية لإعادة إعمار القطاع.

وأعلن رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، عن قرار اعتماد الشناوي ضمن شهداء الشعب الفلسطيني، حسبما نقلت تقارير إعلامية فلسطينية.

وقال الدعليس في تصريح صحفي: "ننعي العامل المصري شهيد الواجب والإخاء، محمد الشناوي ونتوجه بالتعزية لذويه والحكومة المصرية وعموم الشعب المصري الشقيق".

وأكد أنه يسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك.