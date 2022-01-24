ذبح 827 ألف رأس ماشية وطائر في مجازر الإسكندرية خلال عام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن عدد المذبوحات بالمجازر الحكومية خلال العام الماضي، مشيرا إلى ذبح 83 ألفا و513 رأس ماشية، و743 ألفا و997 طائرا.

وقال الشريف، إن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية تعمل على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار إلى وجود 3 مجازر لحوم في المحافظة هي "المجزر الآلي للحوم بزاوية عبد القادر بالعامرية، ومجزر أبو قير للحوم، ومجزر كلية الزراعة".

وأضاف المحافظ أن المجزر الآلي بالعامرية يعد المجزر الثاني على مستوى الجمهورية من حيث المساحة فضلا عن كونه يعمل آليًا، لافتا إلى وجود خطة لرفع كفاءة وتطوير المجازر للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بالعامرية الذي من خلال إنشاء 2 خط آلي على مساحة 10 أفدنة، ما يساهم في إنتاج 40 رأس في الساعة "في الوردية 10 ساعات نحو 400 عجل".

وأشار إلى تطوير عنبر الضاني والذي تبلغ قدرة الذبيح به 1000 حيوان ضأن في الوردية ملحق به ثلاجتين تبريد، سعة 100 طن للثلاجة، وثلاجة تجميد سعة 50 طن، بالإضافة إلى معمل ومحطه معالجة للصرف الصحي طاقة 350 متر/ساعة بتكلفة 28 مليون جنيه.

أضاف شباط أنه جرى إحلال وتجديد مجزر أبو قير على مرحلتين من موازنة المحافظة للعام المالي 2019 - 2020، حيث جرى نقل المعدات التي تصلح من المجزر الآلي بالعامرية إلى مجزر أبو قير، ورفع كفاءة المبنى الإداري بتكلفة قدرها 400 ألف جنيها، وإنشاء محطة معالجة في المجزر بتكلفة 3 مليون جنيه.