مصادر أمنية: مطلق النار في جامعة هايدلبرج كان طالبا

محمد اسماعيل - القاهرة - هايدلبرج- (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية أن مطلق النار في جامعة هايدلبرج الألمانية كان طالبا في الجامعة.

وذكرت المصادر أن الجاني، الذي أطلق النار عشوائيا في قاعة محاضرات ظهر اليوم الاثنين، لم تكن له دوافع سياسية أو دينية بحسب المعلومات الأولية.

وأضافت المصادر أن الجاني كان بحوزته عدة بنادق، ثم أطلق النار على نفسه في النهاية ليلقى حتفه.

وقالت الشرطة: "لا نفترض وجود جناة آخرين"، مضيفة أنها ستواصل تمشيط المنطقة للتأكد من ذلك.

وقامت السلطات بتطويق منطقة "نويهايمر فيلد" أمام أبواب البلدة القديمة في المدينة على نطاق واسع. وطلبت الشرطة من قائدي السيارات إخلاء المنطقة حتى يتسنى لقوات الإنقاذ التحرك بحرية.