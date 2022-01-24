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إصابات بإطلاق نار داخل جامعة فى ألمانيا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 6 دقائق

الشرطة الألمانية

أصيب عدد من أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم.

واكتفت الشرطة بالقول: “جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص”، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.

وتابعت: “تم تطويق مسرح الجريمة فى منطقة نوينهايمر فيلد، حيث تقع بشكل رئيسى كليات العلوم الطبيعية وأجزاء من المستشفى الجامعى لجامعة هايدلبرج.. الشرطة لا تزال فى الموقع مع القوات الخاصة”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في هايدلبرغ، نوربرت شاتزل، في بيان اليوم الاثنين أن شخصا أطلق النار وأصاب العديد من الأشخاص في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ.

وبين المتحدث أن منفذ الهجوم قد قتل، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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