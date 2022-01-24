أوروبا تحذّر رعاياها من السفر الى أوكرانيا… هل تُقرع طبول الحرب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 3:43 مساءً

يترقب العالم التطورات الاخيرة بين اوكرانيا وروسيا بشأن مزاعم تفيد بان الاخيرة تخطط لغزو وشيك لاوكرانيا وذلك بعد انتشار صور وتسجيلات عن عدد كبير من القوات الروسية على الحدود الاوكرانية الروسية.

وفي هذا الاطار، حذرت دول اوروبية عديدة رعاياها من السفر الى اوكرانيا منها بريطانيا، وقد انضمت فرنسا منذ قليل الى جاراتها الاوروبية بعد ما نصحت رعاياها بعدم السفر الى اوكرانيا الا للضرورة. كما طلبت واشنطن من عائلات دبلوماسييها، في وقت سابق، مغادرة الاراضي الاوكرانية، ويأتي ذلك تخوّفا من شن روسيا غزوها المزعوم ومن تداعياته على الاوضاع الأمنية هناك.

وكانت واشنطن قد حذّرت مرارا عبر وزير خارجيتها “انتوني بلينكين” روسيا من العواقب الوخيمة في حال بدأت هجومها على اوكرانيا مشدّدا على ان اميركا وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيواجهون اي اعتداء روسي على اوكرانيا.

على خط مواز ،اعتبر رئيس الحكومة البريطانية جونسون ان اي غزو سيكون كارثيا كما حدث في الشيشان مشيرا الى انه” لا توجد خطط لارسال قوات الى اوكرانيا.