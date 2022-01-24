شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انتهاء المرحلة الحرجة من كورونا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، بأن المرحلة الحرجة من جائحة كورونا يمكن أن تنتهي هذا العام، إذا ما استخدمت الدول كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك، وحذر في الوقت نفسه من افتراض أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأخير.

وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، إن هدف العبور من المرحلة الحرجة يمكن تحقيقه إذا تم جسر فجوة اللقاحات في الدول الأكثر فقرا وتم إجراء المزيد من الاختبارات.

وأضاف: "إذا ما استخدمت الدول جميع الاستراتيجيات والأدوات بطريقة شاملة، سيمكننا إنهاء المرحلة الحرجة من الجائحة هذا العام".

وبين، لوزراء صحة ومسؤولين من 34 دولة، "أنه تم التغلب على مشكلة نقص اللقاحات، ويبقى التحدي اللوجستي الآن هو إرسالها إلى جميع الدول".