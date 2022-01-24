إحصائية رسمية للصادرات والايرادات النفطية خلال الشهر الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - بايرادات بلغت (7) و(391)مليونا و(749) الف دولار

وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول الماضي

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(579) الف و(927) برميل ( مائة وواحد مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وعشرون برميلا )، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(391 ) مليونا و (749) الف دولار ( سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وتسعة واربعون الف دولار).

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الف و (290) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(700) الف و(95) برميلا.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (72,768) دولاراً.

وتم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (143,025,310.50) دولار

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

المكتب الاعلامي في وزارة النفط

24/كانون الثاني/ يناير/ 2022