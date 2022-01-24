بعد دخوله المستشفى مجددا.. استقرار حالة مهاتير محمد الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقرت الحالة الصحية لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الذي يتلقى العلاج في مستشفى مختص بأمراض القلب، بعد نقله للمرة الثالثة في غضون أسابيع إلى المركز الصحي.



وأدخل الزعيم السابق البالغ 96 عاما إلى "المعهد الوطني لأمراض القلب" في كوالالمبور قبل يومين، وفق مارينا مهاتير.

وسارعت وسائل الإعلام إلى المستشفى فور انتشار النبأ، وزاره رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب.

وأوضحت ابنته في بيان إن والدها يتلقى علاج متابعة، بعد خضوعه لإجراء طبي في نفس المركز قبل نحو أسبوعين.

وقالت إن "وضعه مستقر الآن ويتجاوب بشكل جيد مع العلاج".

وكان مهاتير قد دخل المستشفى لعدة أيام الشهر الماضي لإجراء فحوص، وقد عانى في السابق من مشكلات في القلب وتعرض لنوبات قلبية وخضع لعملية قسطرة.

يعد مهاتير من أبرز الشخصيات السياسية في العقود الأخيرة، وقد تولى مرتين رئاسة الحكومة لما مجموعه 24 عاما.

ترأس الحكومة من 1981 لغاية 2003 ثم عاد إلى السلطة في 2018 بعمر 92 عاما لقيادة ائتلاف إصلاحي، في أعقاب فضيحة الفساد الضخمة التي طالت صندوق "وان ام دي بي".

غير أن هذه الحكومة انهارت في 2020 بسبب خلافات داخلية.