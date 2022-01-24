دعوات في برلمان ليبيا لتغيير رئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

قالت لجنة في البرلمان الليبي اليوم الإثنين، إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، واستبعدت إجراء انتخابات جديدة قبل 9 أشهر على الأقل، بعد الإخفاق في انتخابات ديسمبر(كانون الأول) الماضي.



ومن المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى تحرك البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة، الذي تولى المنصب عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، في حين أن تأجيل الانتخابات قد يخيب آمال الليبيين الذين سجلوا أسماءهم للتصويت.

وكانت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة تدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، لكن الانتخابات لم تنظم، أثناء الاستعدادات للتصويت، بعد خلافات حول القواعد المنظمة، بما في ذلك أهلية بعض المرشحين البارزين.

وبعد انهيار العملية الانتخابية، شكل البرلمان لجنة لوضع خارطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان اليوم الذي ينص على أن الأمر سيستغرق 9 أشهر على الأقل للتحضير لانتخابات جديدة لتفادي التزوير، وضمان الأمن، كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان يوم غد الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء.