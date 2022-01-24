محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات الأولى عالميا في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم فى العديد من المؤشرات، وجاءت في الترتيب الأولى عالمياً في ١٥٢ مؤشراً تنموياً واقتصادياً.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على تويتر "دولة الإمارات الأولى عالمياً في ١٥٢ مؤشراً تنموياً واقتصادياً.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في التكيف مع المتغيرات.. الإمارات أولاً … الإمارات دائماً ".

ومنتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021، : "في 2021 عملت آلاف الفرق لترسيخ تفوق الإمارات.. دولتنا الأولى عالمياً في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا.. اقتصادنا الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية إقليمياً.. والأول عالمياً في استقطاب المواهب والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة.. دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية، وستبقى".

وأوضح: "في 2021 تصنيفنا السيادي المالي الأعلى في المنطقة… ونحن الأعلى أيضا في سيادة القانون وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة وتعليمنا الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات.. وحكومتنا الثاني عالمياً في التكيف مع المتغيرات… وقد كنا الأكثر تكيفاً اقتصادياً وصحياً مع أكبر جائحة عالمية".

وأضاف "لقد مر 2021 على دولتنا وحكومتنا جميلاً سريعاً مليئاً بالعمل والإنجاز والتغلب على التحديات".

وتابع: "توقعاتي الشخصية بأن يكون 2022 أفضل وأجمل وأعظم بكوادرنا وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة بكل ثقة واستعداد.. حفظ الله دولة الإمارات وشعب الإمارات".