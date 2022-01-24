شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لمناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021، إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021، إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنتى الشئون الإفريقة والدفاع والأمن القومى.

وأحال رئيس مجلس النواب قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، إلى لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022، إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.