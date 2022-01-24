شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب تناقش طلبات بضم معاهد أزهرية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن المطالبة باستغلال المساحة الخالية الملحقة بمجسد الرضوان لموظفي كل من (إدارة الأوقاف، ومساكن مبارك) بمركز صدفا محافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن ضم المعهد الديني الأزهري بقرية بنى خلف التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وجاء بطلب الإحاطة أنه تم إنشاء معهد ديني أزهري بقريه بني خلف بمركز مغاغة، وتم بنائه وإنشائه بالجهود الذاتية، والمبني مكون من دورين وأعمدة، الدور الثالث تم بنائه منذ عام 2013، بالجهود الذاتية من الأهالي، وحتي الآن لم يتم ضمه إلي الأزهر الشريف.

وأوضح طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، أن تعداد السكان بالقرية والعزب التابعة لها قرابة 25 ألف نسمة، وأن القرية لا يوجد بها معهد ديني أزهري، لافتا إلي أن القرية والقري المجاوره في احتياج شديد لمعهد ديني أزهري، وحيث إن المبني تم بنائه بالجهود الذاتية لإقامته معهد ديني ازهري بقريه بني خلف وضم المعهد إلي الأزهر الشريف الذي تم بنائه منذ عام 2013 ومطابق للمواصفات، مطالبا بضم المبني للأزهر الشريف.