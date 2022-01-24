شكرا لقرائتكم خبر عن الإيجار القديم..متى يبدأ إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له معنونا بـ" الإيجار القديم.. متى يبدأ إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية؟"، استعرض خلاله موقف الأحكام الصادرة بالطرد والاخلاء بعد موافقة "إسكان النواب" من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد وإليكم نص التقرير كاملا:

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