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الإيجار القديم..متى يبدأ إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية نقلا عن برلماني

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القاهرة - سامية سيد -  

 

رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له معنونا بـ" الإيجار القديم.. متى يبدأ إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية؟"، استعرض خلاله موقف الأحكام الصادرة بالطرد والاخلاء بعد موافقة "إسكان النواب" من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها

 

وإليكم نص التقرير كاملا: 

 


موقع برلمانى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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