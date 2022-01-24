شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: خدوا راحتكم فى طرح التعديلات التشريعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس خلال حديثهم عن آى مقترحات تشريعية بمشروعات القوانين، إن يتحدثوا بالتفصيل، مؤكدا أن جهاز الصوت لن يعمل، فى إشارة إلى أنه لن يتم قطع الصوت.

وقال "جبالى"، :"آى تعديل بمقترح تشريعى، يتحدث النائب بالتفصيل ثم ترد الحكومة ولن يعود إلى النائب الحديث مرة أخرى، ثم نحتكم الى الجلسة العامة".

وتابع قائلا موجها حديثه لأحد النواب، "خذ وقتك لطرح التعديل، ولن يعمل جهاز الصوت اثناء ممارسة التعديل التشريعى".

يذكر أن المجلس وافق خلال الجلسة اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن انشاء صندوق دعم السياحة والاثار، والذى يهدف إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.