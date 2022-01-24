السفير رياض العكبري يجدد موقف بلاده الثابت والمساند لدولة الإمارات العربية المتحدة

محمد الفلاح - الإثنين 24 يناير 2022

شاركت الجمهورية اليمنية،، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي دعت اليه دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث اتحاذ موقف عربي موحد لإدانة الاعتداءات الغاشمة التي قامت بها المليشيات الحوثية الارهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة.



وجدد المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري في كلمة الجمهورية اليمنية، موقف بلادنا الثابت والمساند لدولة الإمارات العربية المتحدة والإدانة والاستنكار للعمل الجبان التي اقدمت عليه المليشيا الحوثية.

وأكد تزايد قناعة الرأي العام العربي والدولي وتفهمه لخطورة المليشيات على الأمن الإقليمي والدولي..مشيراًَ الى أن ممارسات هذه الجماعة تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني..لافتاً الى ان نهج المليشيات الحوثية يمثل النقيض المباشر لآمال شعبنا بأن تضع هذه الحرب اوزارها وان يتحقق السلام الشامل والحقيقي وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية والنظام والقانون والامن والازدهار.

وجدد السفير العكبري، تأكيد الحكومة اليمنية على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لحل النزاع في اليمن..داعياً المجتمع الدولي ومجلس الامن الى ممارسة مسؤولياته واتخاذ التدابير الكفيلة بإذعان مليشيا الحوثي للقرارات الدولية..مشيراً الى ان استمرار تعنتها وممارستها للانتهاكات الإنسانية الجسمية وعرقلتها المستمرة لجهود السلام الساعية الى التوصل الى حل سياسي شامل، يضع ارضية قانونية لتصنيف هذه الجماعة ضمن قائمة المنظمات الارهابية.

وصدر عن الاجتماع قراراً عربياً موحداً يقف بحزم مع دولة الامارات العربية المتحدة ويدين الانتهاكات والهجمات الحوثية ضد السكان الامنين والمنشآت الاقتصادية والاعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وممارسات القرصنة والاعتداءات التي تشنها المليشيات على خطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر.