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الجنابي: القضاء هو صمام الأمان الأول للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب زياد الجنابي، اليوم الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى هو صمام الأمان الأول للحرية والعدالة في العراق.
وقال الجنابي في بيان، "نبارك الذكرى السنوية ليوم القضاء العراقي الذي يعد صمام الأمان الأول للحرية والعدالة في بلدنا العراق".

وأضاف، "نبارك لكافة القضاة يومهم المبارك، متمنين لهم الموفقية والنجاح والسير قدما بالمحافظة على ميزان العدالة في العراق ونصرة المظلومين وكبح جماح الظالمين والمقصرين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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