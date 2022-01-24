الجنابي: القضاء هو صمام الأمان الأول للعراق

وقال الجنابي في بيان، "نبارك الذكرى السنوية ليوم القضاء العراقي الذي يعد صمام الأمان الأول للحرية والعدالة في بلدنا العراق".

وأضاف، "نبارك لكافة القضاة يومهم المبارك، متمنين لهم الموفقية والنجاح والسير قدما بالمحافظة على ميزان العدالة في العراق ونصرة المظلومين وكبح جماح الظالمين والمقصرين".

