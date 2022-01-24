انت الان تتابع خبر الجنابي: القضاء هو صمام الأمان الأول للعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب زياد الجنابي، اليوم الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى هو صمام الأمان الأول للحرية والعدالة في العراق.
وقال الجنابي في بيان، "نبارك الذكرى السنوية ليوم القضاء العراقي الذي يعد صمام الأمان الأول للحرية والعدالة في بلدنا العراق".
وأضاف، "نبارك لكافة القضاة يومهم المبارك، متمنين لهم الموفقية والنجاح والسير قدما بالمحافظة على ميزان العدالة في العراق ونصرة المظلومين وكبح جماح الظالمين والمقصرين".
وأضاف، "نبارك لكافة القضاة يومهم المبارك، متمنين لهم الموفقية والنجاح والسير قدما بالمحافظة على ميزان العدالة في العراق ونصرة المظلومين وكبح جماح الظالمين والمقصرين".