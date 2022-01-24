بغداد وواشنطن تبحثان الدعم الاستخباري والحفاظ على سيادة العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل تولر والوفد المرافق له، لبحث "العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق".



من جانبه، أكد السفير تولر، "دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي".