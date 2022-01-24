انت الان تتابع خبر اتحاد الرماية يشارك في بطولة العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الاتحاد المركزي للرماية صبيح مراد كاظم مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وأضاف صبيح، وفق بيان لاتحاد الرماية، ان درجال وجه بتقديم كافة الدعم المالي والمعنوي للوفد الذي سيشارك في بطولة العالم للرماية التي ستقام في جمهورية مصر العربية يوم ٢٦ شباط المقبل.

