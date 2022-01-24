بالفيديو... سيدة تضع مولودها وهي تغني لفيروز!

إلا أن اللافت بالفيديو هو غناء هذه السيدة أثناء العملية لأغنية "سألوني الناس" الشهيرة للسيدة فيروز ومشاركة خراط في الغناء ليعود ويقول "ولا أهضم".

وعلّق على الفيديو الذي نشره بالقول: " وقت تكون المريضة صوتها رائع



و تغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئةهيّي بتنسى الخوف و بتنسّيك كل شي سلبي عم يصير".

ولاقى هذا الفيديو رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشره عدد كبير من المتابعين على صفحاتهم الخاصّة. وانهالت التعليقات المثنية على جمال صوت السيدة وعلى روح الطبيب المرحة.



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طاء مثبّتة بالبراهين والأدلّة وسأضعها في عهدة القضاء اللبناني الذي أتمنى أن يكون على قدر ثقتي به".

وأملت حجل أن تكون قد وصلت رسالتها في التوعية لأنه ممنوع ان تعيش اي أم ما عاشته، وختمت قائلة: "إلى القضاء در".

