بالأرقام.. الصحة السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4535 حالة سجلتها أمس الأحد، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الصحة: تم تسجيل 4838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 657192 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6296 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 606130 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 705 حالات في المملكة.