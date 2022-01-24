عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل وزارة الخارجية الألمانية على خطط طورائ للعاملين في السفارة الألمانية في أوكرانيا وألمان آخرين، إلا أنها لا ترى حالياً أي داع لحملات إجلاء واسعة النطاق.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الإثنين على هامش مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قيمنا ذلك خلال الأسابيع الماضية على نحو متكرر، وقيمنا أيضاً مع شركائنا الأوروبيين كيف يمكننا التصرف بأسرع ما يمكن، لكني أرغب هنا أن أقول بوضوح تام، هذا مجرد احتمال".

وذكرت بيربوك أن من المقرر عقد اجتماع آخر حول الأزمات فيما يتعلق بالألمان في أوكرانيا اليوم، مضيفة أن مثل هذه الاجتماعات، دورية.

وحذرت بيربوك من العواقب المحتملة لإثارة الفزع، موضحة أن في الوضع الراهن ينصب تركيز وزارة الخارجية الألمانية والشركات على دعم أوكرانيا، بما في ذلك الدعم الاقتصادي، مشيرة إلى أنه لا يتعين استغلال الاستعدادات للتشكيك في الاستثمارات بأوكرانيا.