وزير الصحة الأردني يصاب بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



جاء ذلك بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي خضع له وزير الصحة الأردني أخيرا بأنها إيجابية.

وقال وزير الصحة الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حالته الصحية مستقرة.

وأوضح أنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 11 وفاة و6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13075 والإصابات إلى 1141048.

وأفادت بأن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4551296، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4157442