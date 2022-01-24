قبل السبت المقبل.. لبنان يتعهد بتقديم إجراءات بناء الثقة مع الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد لبنان بالرد على مقترح كويتي بتقديم إجراءات لبناء الثقة مع دول الخليج العربي نهاية الأسبوع الجاري.



وقال وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب للصحفيين اليوم الإثنين، إن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت قبل يوم السبت.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز يوم الأحد إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج توترا حادا على خلفية تصريحات لأمين عام حزب الله حسن نصر الله وقبله تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وتقدم قرداحي قبل عدة أسابيع باستقالته في مسعى لتجنب أزمة دبلوماسية مع الخليج العربي بعد تصريحات أساء فيها لدور السعودية في اليمن.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس الأحد، أنها طرحت عدة اقتراحات لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج، بعد الأزمة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، إنه قدم اقتراحات للرئيس اللبناني ميشال عون، حول كيفية إعادة بناء الثقة مع دول الخليج.

وشدد وزير الخارجية الكويتي في تصريحات عقب لقائه عون، على أنه لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

ولفت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى أنه طالب "الجانب اللبناني بضمان ألا تكون بلاده منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي".

وكان وزير الخارجية الكويتي دعا أمس السبت في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، لبنان إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.