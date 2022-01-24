وزير خارجية لوكسمبورغ ينتقد تسليح أوكرانيا (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، تصدير أسلحة لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية.



وقال أسلبرون في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الإثنين: "أعتقد أن من الخطأ حقاً أن نوضح للناس أن هذا التفوق العسكري لروسيا على أوكرانيا، يمكن موازنته الآن بالأسلحة، أعتقد أن هذا لن ينجح"، موضحاً أن الغالبية العظمى في حلف شمال الأطلسي تريد تجنب الحرب، وبالتالي لا يجب الخوض في "منطق الحرب".

وأكد أسلبرون أن الوسائل الدبلوماسية هو الطريق السليم "للتوضيح مرة أخرى أن غزو روسيا لأوكرانيا لن يكون مقبولاً"، مضيفاً في الوقت نفسه أن التدخل في أوكرانيا لن يكون انتصاراً لروسيا.

وقال: "سنعود حينها سنوات إلى الوراء في العالم فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يراهن على المنطق العسكري، علينا أن نبقي الطريق خالياً للدبلوماسية".