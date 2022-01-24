الكويت تؤكد أنها نمر بموجة غير مسبوقة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، اليوم الإثنين، إن البلاد تمر بموجة غير مسبوقة من جائحة كورونا.



وقال الوزير السعيد، في تصريح صحافي اليوم عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي: "هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير".

وأشار الى تسجيل أكثر من 5 إصابة بكورونا في يوم واحد وبذلك تكون هذه الحالات قد تخطت أكثر من ضعف التي كانت تسجل في السابق، لافتاً إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد متوفر.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 4347 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى497454.