مصرع عامل مصري يعمل بمشاريع لإعادة الإعمار في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

لقي أحد العمال المصريين الذين يعملون في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الإثنين، مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهرباء، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.



وقالت صحيفة ”القدس“ المحلية، إن ”عاملا مصريا لقي مصرعه، بعد تعرضه لصعقة كهربائية في مكان إقامة العمال المصريين العاملين في المشاريع التي تشرف عليها شركات مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”العامل المصري هو محمد جلال الشناوي، وقد تعرض لصعقة كهربائية، ونقل جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة“.

وأطلقت مصر بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في مايو/أيار الماضي، مشاريع مختلفة لإعادة إعمار غزة، بدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي.

وتمثلت هذه المشاريع المصرية، بإزالة الركام من المباني التي تم تدميرها خلال العملية العسكرية على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

كما أعلنت مصر في أواخر العام الماضي عن بدء المرحلة الثانية من إعمار غزة، والمتمثلة بإنشاء 6 مشاريع تتضمن بناء تجمعات سكنية في عدد من المناطق في القطاع، وأيضا، تطوير شوارع رئيسة في شمال غزة.