​أدوية جديدة.. الصحة تنشر مراكز صرف علاج سرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية، في أعقاب تحديث بروتوكولات العلاج.

وتعمل وحدات الفيروسات الكبدية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ويتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وتشمل هذه المراكز:

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العيني، مستشفى أحمد ماهر التعليمي، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) في محافظة القاهرة.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) في محافظة الدقهلية

- (مستشفى الزقازيق التعليمي) في محافظة الشرقية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية) في محافظة الإسكندرية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية) في محافظة المنوفية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي) في محافظة الغربية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بني سويف) في محافظة بني سويف

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا) في محافظة المنيا

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الفيوم العام) في محافظة الفيوم

وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا) في محافظة قنا

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج) في محافظة سوهاج

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحي الجامعي) في محافظة أسيوط

وكشف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التي تؤخذ عن طريق الفم (Sorafenib وRegorafenib)، مؤكدًا تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

وقال إنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

​