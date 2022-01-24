والد شهيد الشرطة في أسيوط:""أولادنا أغلى هدية نقدمها للوطن" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قال اللواء محمد عثمان، والد الشهيد النقيب "مصطفى"، الذي استشهد يونيو 2019 في سيناء:" الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينسى تضحيات شهداء الوطن الذين وهبوا أروحهم ودمائهم لتأدية واجبهم الوطني وهذا ما نشاهده خلال تكريم أسر الشهداء في حفل عيد الشرطة؛ مؤكدًا أن وزارة الداخلية والدولة المصرية تقدم لأسر الشهداء كل ما نحتاج إلي ونلقى دعمًا كبيرًا".

وأضاف والد النقيب مصطفى محمد:" مصر تقاتل من أجل رد حق الشهداء.. ونجلي كان يتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن..ولله الحمد والشكر نالها؛ مشيرًا إلى شرف لأي أب وأم وأسرة شهيد، تكريم اليوم في عيد الشرطة؛ مشيرًا إلى أن كل الضباط أثناء خدمتهم في وزارة الداخلية يتمنون التكريم والشهادة من أجل حماية الوطن".

وتابع :"تزوج الشهيد في عام 2017 ورزق بمولد سماه "محمد"، بينما كانت زوجته حاملاً في الشهر الرابع بابنتهما "ماسة" استشهد البطل؛ مشيرًا إلى أن نجله شهاب وشقيق الشهيد التحق بكلية الشرطة لتكملة مسيرة أخيه، ومشددًا أنه وأسرته يقدمون كل أولادهم فداءً للوطن".

ووجه والد الشهيد مصطفى، رسالة لكل الشباب بعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات من المصادر الموثقة؛ داعيًا الشباب أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بكل ما يحيط بالدولة المصرية وأن يقفوا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن وحدة وأمن الوطن.

وكرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، عددًا من شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم خلال أداء الواجب الوطني، وذلك أثناء مشاركته في احتفال عيد الشرطة الـ70.

واستشهد النقيب مصطفى محمد عثمان، ابن محافظة أسيوط، صباح يوم 25 يونيو 2019، أثناء تصديه وجنود من قوات الأمن لهجوم إرهابي على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وكتب الشهيد مصطفي محمد عثمان رسالة تعريفية "حالة" علي تطبيق المراسلة "واتس آب" قبل استشهاده قائلا: "عيش راجل يموت جسمك يعيش اسمك".

والشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، تخرج عام 2015 من كلية الشرطة، والتحق بقطاع الأمن المركزى وشارك في العديد من عمليات اقتحام ومداهمة أوكار العناصر الإرهابية في شمال سيناء، والده اللواء محمد عثمان ينتمي لمركز ملوي بالمنيا ويعيش في أسيوط وزوجته أم الشهيد من مركز منفلوط بأسيوط، وكان يعمل مساعدًا لمدير أمن الأقصر، والآن يشغل منصب المستشار الأمني لشركة مياه أسيوط.