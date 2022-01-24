ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الأنواع، بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدر.