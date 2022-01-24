من هو رئيس العراق القادم؟

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بغداد - ياسين صفوان - الاتحاد الوطني الكردستاني ينافس بمرشحٍ وحيد وهو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح

صالح شغل مناصب عدة من بينها وزيراً للتخطيط في حكومة المركز ورئيس وزراء إقليم كردستان

تمكن صالح الرئيس التاسع لجمهورية العراق من توطيد علاقة البلاد بدول المنطقة والعالم



سعى إلى حفظ الأمن والاستقرار عبر مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

شارك في مؤتمرات عدة من ضمنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال٧٦ ومؤتمر اجتماع قمة المناخ

حاول مكافحة الفساد عبر مشروع استرداد الأموال المنهوبة لكن البرلمان عرقل تمريره وعطلهُ

كان لصالح موقفاً واضحاً من دعوات الانفصال عام ٢٠١٧ عندما صوت ب ( نعم ) لاستقلال كردستان

هوشيار زيباري زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني يدخل على خط المنافسة



دخل زيباري المجال السياسي عام ٢٠٠٣ وعمل وزيراً للخارجية في الحكومة الاتحادية على مدار عشر سنوات

واجه زيباري نقداً لاذعاً اثناء فتره إدارته للوزارة

مراقبون .. سياسية زيباري في إدارة الوزارة كانت تميل للجانب الكردي على حساب المركز

في عام ٢٠١٤ تم تعيين زيباري وزيراً للمالية في حكومة بغداد

بعد تُهمِ فسادٍ مالي واداري وجه مجلس النواب باستجواب زيباري

النواب المستجوبين .. مليارات الدنانير أهدرت في عهد زيباري على قضايا خارج السياقات القانونية

في ديسمبر ٢٠١٦ صوت مجلس النواب على سحب الثقة من زيباري واقالته من منصب وزير المالية

عبد اللطيف رشيد المرشح المستقل ينافس صالح وزيباري على منصب الرئيس العاشر

شغل رشيد منصبين الاول وزيرا للموارد المائية والثاني المستشار الأقدم في رئاسة الجمهورية

بعض التسريبات تشير إلى أن رشيد المستقل هو مرشح احتياط لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني

يسعى الاتحاد الوطني ما بين مرشحٍ حزبي واخر مستقل الظفر بالمنصب كونه استحقاق انتخابي

منصب رئيس الجمهورية هو اعلى منصب إداري في كل بلدان العالم

في العراق منصب رئاسة الجمهورية يخضع لعرفٍ سياسي مقيت

مطالبات شعبية بأن يكون المنصب بعيدا عن الاحزاب والتكتلات والتحاصص النيابي