عاجل.. حكومة لبنان تنعقد بعد 100 يوم من تعطيل حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عاد مجلس الوزراء اللبناني إلى الانعقاد مجددا بعد 100 يوم من تعطيل متعمد من حزب الله للضغط على السلطات القضائية بمقضية مرفأ بيروت.



عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لبحث قانون الموازنة العامة للعام 2022 ومواضيع أخرى.

وتعد الجلسة، التي تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، هي الأولى منذ أكثر من 100 يوم.

ويبحث مجلس الوزراء في جلسته أيضا جدول من 56 بنداً.

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد مطالبة وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" الحكومة باتخاذ موقف من ملف انفجار مرفأ بيروت واتهامهم قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي والرئيس عون.

وأعلن "حزب الله" و"حركة أمل" في 15 يناير/كانون الثاني الحالي الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء " المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".