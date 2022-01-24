رسالة من رئيس "الصحة العالمية" حول فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حث رئيس منظمة الصحة العالمية، الإثنين، دول العالم على العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إن دولة العالم لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك.

وأضاف: "تدخل جائحة كوفيد-19 الآن عامها الثالث ونحن في منعطف خطير".

وتابع: "يجب أن نعمل معا لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء. لا يمكننا السماح له بالاستمرار ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال".

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 352 مليونا و130 ألفا و548 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و614 ألفا و795 حالة، فيما تعافى 279 مليونا و853 ألفا و57 حالة.