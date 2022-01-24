بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن هجمات الحوثي على السعودية والإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية بياناً للتعليق على الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن على الأراضي السعودية.

وأعربت الخارجية، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميلشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية .

وشددت وزارة الخارجية على أن استمرار ميلشيات الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وأضاف: "تجدد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما".