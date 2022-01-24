شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 50 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 50 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وهي:

إدخال الصرف الصحي لمنطقة الزواتين القديمة بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

استكمال إجراءات عمل محطة رفع داخل محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين – محافظة أسيوط.

إنهاء إجراءات توسعة جبانة قرية الديابات – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

إنشاء قصر الثقافة بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

استعانة وزارة الثقافة بوحدات متنقلة للعمل كمواقع ثقافية تستخدم فى تعليم الفنون ودعم المواهب.

تزويد ورفع كفاءة المحولات الكهربائية والشبكات فى قرى مريوط، النهضة، بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.

إنشاء مبنى للضرائب العقارية بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

تفعيل خدمة سريعة لاستخراج جوازات السفر وكافة المستندات الرسمية فى القنصليات المصرية بالخارج.

توصيل الغاز الطبيعي لقرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى نادى ناصر لأبناء الشعب – محافظة أسيوط.

إنشاء نزل شباب بمدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلي – محافظة الإسكندرية.

إنشاء مركز شباب بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية – الخياط – محافظة دمياط.

دعم مركز شباب السرو – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

استكمال الأعمال المتوقفة فى الملعب الخماسي بنادي الشبان المسلمين بمنطقة الزهار- الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

إنشاء مركز شباب بقرية الشاورية – مركز نجع حمادي – محافظة قنا.

سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد – مركز آيتاي البارود – محافظة البحيرة.

إنشاء حمام سباحة بمركز زفتى ونشاط للتجديف بنادي زفتى الرياضي – محافظة الغربية.

تنجيل مراكز شباب العباسية- ملاطية- بلهاسة- شم القبلية، وتقديم دعم مالي للأنشطة الرياضية بهذه المراكز- مدينة مغاغة– محافظة المنيا.

بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية – محافظة المنيا.

تحويل مستشفى علوان بقرية علوان – مركز أسيوط إلى مستشفى نموذجي (ب) – محافظة أسيوط.

تحويل وحدة طب الأسرة بكل من (سندبيس – المنيرة – سنديون – طنان) التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية إلى مراكز طبية متعددة التخصصات.

تحويل مستشفى العمار إلى مركز طبي شامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملة مركز طوخ – محافظة القليوبية.

إنشاء مستشفى تخصصي تتبع الأمانة العامة فى مدينة برج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.

تحويل مدرسة دماص الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الدقهلية إلى معهد للتمريض بنظام الخمس سنوات.

سرعة تشغيل مستشفى صدر بسيون – محافظة الغربية.

إقامة نفق أو كوبري على طريق مصر الإسكندرية الزراعى - مركز طوخ – محافظة القليوبية.

تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير الاعتماد المالي لإنشاء كوبري علوي سيارات ماراً بالسكك الحديد لربط شرق ترعة الإبراهيمية بمدينة مغاغة بغربها – محافظة المنيا.

32. السيد العضو/ يونس عبد الرازق فرج، بشأن عمل ازدواج طريق بلطيم/ الحامول بطول (35كم) – محافظة كفر الشيخ.

رفع كفاءة وتطوير طريق برنيس / أسوان الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر، وأسوان.

اعتماد الحيز العمراني لقرى مركز ومدينة محافظة أسيوط.

إقامة مجمع خدمات حكومية بمبنى الشروق داخل الوحدة المحلية بسندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

عمل معدية مشاة تربط بين قريتى العبادلة وإمياى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

استكمال رصف طريق كفر العيص – شبراخيت الرحمانية – دسوق المسمى بطريق جسر النيل – محافظة البحيرة.

رصف عدد من المداخل الرئيسية فى نطاق حي العامرية ثان – محافظة الإسكندرية.

إحلال وتجديد مساكن الإيواء ومساكن دقادوس – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

استكمال مجمع خدمات قرية إسكندرية الجديدة مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

عمل طريق مباشر يصل بين مركز دار السلام وقرية صديق المنشاوى – محافظة سوهاج.

تغطية ترعة الدير – مركز الصوامعة – محافظة سوهاج.

إحلال وتجديد كوبرى على مصرف سفلاق المقابل لكوبرى الكيلو (1,5) على ترعة الاحايوه – الصوامعة شرق – محافظة سوهاج.

تأهيل ترعة طريق بنى العوام التابعة لمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

تغطية وردم مصارف (الحدين – النجيلة – محلة أحمد حتى عزين) - محافظة البحيرة.

إعادة إحلال وتجديد كل من كوبري تلحوين على بحر مويس، وكوبري ميت أبو على أمام

تغطية مصرف أم سلمة- بقرية دماص- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

إنشاء محطة رفع لمياه مصرف الطويل البحري أمام قرية الشبول لرفع المياه إلى ترعة السلام أبو بحيرة المنزلة – محافظة الدقهلية.

إحلال وتجديد كوبري قرية الهمامية على ترعة نجع حمادي الشرقية– مركز البدارى-محافظة أسيوط.

إنشاء كوبري مشاة فى مدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.