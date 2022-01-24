شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية للهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دول كوسوفو وإسبانيا وكوستاريكا الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية, في الـ 17 من شهر يناير الجاري.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وكل من نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز, ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس, ووزير الخارجية الكوستاريكي رودولفو سولانو كيروس.

وأكدوا من خلال الاتصالات إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضامن بلدانهم الكامل مع دولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.