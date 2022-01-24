انت الان تتابع خبر مابين الاغلبية والتوافقية.. صراع الإرادات يخفي شكل الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، اكدت على ان الحزب الديمقراطي حريص على عدم تشظي البيت الشيعي ويعمل بكل قوة من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

وقالت النجار في حديث للسومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني تربطه علاقات وثيقة ومهمة مع قيادات البيت الشيعي ونعتقد ان زيارات القيادات الشيعية واخرها زيارة هادي العامري هي زيارات مهمة ومرحب بها وايجابية"، مبينة ان "لدينا تحالفات وعلاقات معمقة مع القوى الشيعية ونرى ان هنالك ضرورة لتحقيق التقارب فيما بينهم لخدمة العملية السياسية والصالح العام".



وأضافت النجار، ان "الديمقراطي الكردستاني حريص على عدم تشتت وتشظي البيت الشيعي ونعمل بكل جهد وقوة كي نكون عنصر حل للازمات وليس تعقيدها، من خلال التأكيد على اهمية التفاهمات والحوار لتجاوز المشاكل واختلافات وجهات النظر بين القوى المختلفة"، لافتة إلى ان "تماسك البيت الشيعي والسني وحتى الكردي هو امر مهم لاستقرار العملية السياسية والحكومة المقبلة وصولا الى تحقيق الاصلاح والتغيير وتوفير الخدمات الذي دعت إليه الجماهير".بدوره، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد عويز الغزالي، ان جميع الانظمة الديمقراطية في البلدان التي تعاني أزمات تتعاون فيها القوى السياسية من اجل النهوض بالواقع العام للبلد وتكون الحكومات فيها توافقية بغية تحقيق هذا الهدف.

وقال الغزالي في حديث للسومرية نيوز، ان "جميع الانظمة الديمقراطية في البلدان التي تعاني أزمات تتعاون فيها القوى السياسية من اجل النهوض بالواقع العام للبلد وتكون الحكومات فيها توافقية بغية تحقيق هذا الهدف"، مبينا ان "العراق يعاني العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وجميعها تتطلب ان تكون جميع الكتل يد واحدة وان تشترك في حكومة واحدة قادرة على مواجهة هذه الأزمات".

وأضاف الغزالي، ان "هنالك حتى اللحظة خطين سياسيين أولهما يدعو الى الاغلبية والثاني الى التوافقية وهنالك حوارات ومباحثات مستمرة بغية الوصول الى نتائج تخدم المصالح العليا للشعب العراقي"، لافتا الى ان "الإطار التنسيقي بكتله وقادته متماسك وبكل قوة وهنالك انسجام واضح بين اطرافه في المواقف والرؤى ولدينا رغبة في تقديم الخدمة للشعب بكل ما يطمح له".

وتابع ان "هنالك ضرورة لتجاوز الخلافات والعمل على توحيد الرؤى والسير في طريق واحد في سبيل النهوض بتطلعات الجماهير وتجاوز الأزمات وعلى الجميع ان يؤمن بالتوحد والتعاون والتوافق لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة الازمات"، مشددا على ان "الاطار لديه مايقرب من 120 نائب بينهم تفاهم كبير ويمثل هذا الثلث اهمية وثقل واضح داخل قبة البرلمان".

