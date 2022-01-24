انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب إصابة إبراهيموفيتش في كلاسيكو إيطاليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسم التعادل السلبي كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، مساء الأحد، بقمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي ، التي شهدت خروج زلاتان بعد مرور 28 دقيقة للإصابة.

وقال بيولي في تصريح أبرزه موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إصابة زلاتان؟ لم أر إبراهيموفيتش بعد المباراة لكنه عانى من آلام في وتر العرقوب".



وأضاف: "لقد حمل المسؤولية لأرضية ملعب سان سيرو لأنها كانت صعبة للغاية، آمل أن يتعافى إبرا في الأيام القليلة المقبلة".