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الكشف عن سبب إصابة إبراهيموفيتش في كلاسيكو إيطاليا

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بغداد - ياسين صفوان - وحسم التعادل السلبي كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، مساء الأحد، بقمة مباريات الجولة 23 من ، التي شهدت خروج زلاتان بعد مرور 28 دقيقة للإصابة.

وقال بيولي في تصريح أبرزه موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إصابة زلاتان؟ لم أر إبراهيموفيتش بعد المباراة لكنه عانى من آلام في وتر العرقوب".


وأضاف: "لقد حمل المسؤولية لأرضية ملعب سان سيرو لأنها كانت صعبة للغاية، آمل أن يتعافى إبرا في الأيام القليلة المقبلة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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