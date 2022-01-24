شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوريل يؤكد أنه لا حاجة للتهويل ولاسحب لعائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد لن يطلب سحب عائلات دبلوماسييه في أوكرانيا مثل الولايات المتحدة، مضيفاً أن لا حاجة "لتهويل" الوضع فيما المحادثات مع روسيا لا تزال جارية.



وقال بوريل لدى وصوله إلى لقاء بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الفيديو: "لن نفعل الأمر نفسه لأنه ليس لدينا أسباب محدّدة لذلك". وأضاف "لا أرى سبباً للتهويل طالما المحادثات جارية".