شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حركة الشباب الإرهابية تشن هجوماً على شركة صينية في كينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مفوض مقاطعة لامو الكينية إيرونغو ماتشاريا، أن عناصر يشتبه أنهم من حركة الشباب الإرهابية أشعلوا النار في معدات لشركة البناء والاتصالات الصينية في مقاطعة لامو.



وحسب موقع "الصومال الجديد"، جاء الهجوم في وقت دعا فيه السناتور أنور ليتبتيب المنتخب من لامو الحكومة الكينية إلى "قتل جميع العصابات الإجرامية" من حركة الشباب الذين اعتقلوا في الهجمات الأخيرة.

ووفقاً لمفوض مقاطعة لامو إيرونغو ماتشاريا، اعتقل 10 مشتبهين بعد هجمات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم 4 ضباط.