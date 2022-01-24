مراسل قناة «العربية» ينجو بأعجوبة من قذيفة سقطت في محيط سجن غويران بسوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

عرضت فضائية " العربية " مشهداً ظهر فيه مراسلها وهو يتفادى إحدى القذائف التي كادت أن تسقط فوق رأسه، بمحيط سجن "غويران" بسوريا .

جاء ذلك خلال تغطية القناة الإخبارية للأحداث الدامية بين القوات الكردية وعناصر تنظيم داعش في محيط سجن غويران بحي غويران السكني في الحسكة.

وتسببت الاشتباكات، المستمرة لليوم الرابع على التوالي، في مقتل 123 شخصاً على الأقل بين مقاتلين من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من التحالف الدولي، إثر هجوم للتنظيم الإرهابي على سجن غويران شمال شرق سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد.

وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

والهجوم الذي يشنه تنظيم داعش الإرهابي على سجن غويران، هو الأكبر والأعنف منذ إعلان القضاء على خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.