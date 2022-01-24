الدفاع الإماراتية تعترض وتدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه البلاد، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزارة أكدت في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
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