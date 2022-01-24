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واشنطن تطلب من عائلات الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة كييف

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

واشنطن

طلبت واشنطن من عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الأوكرانية كييف، مغادرة البلاد “بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد.

كما سمحت واشنطن بالمغادرة “الطوعية” لموظفي سفارتها هناك.

وكانت الخارجية الأمريكية رفضت يوم السبت تأكيد التقارير حول نيتها إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى كييف من أوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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