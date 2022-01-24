اعتقال شخص في إيران بتهمة تدمير تمثال الخميني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوقفت السلطات الإيرانية شخصا يشتبه بتعديه على تمثال لمؤسس الجمهورية، الإمام روح الله الخميني، و”تدميره”، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن حميد رضا تأملي، المسؤول المحلي في مدينة أردستان قوله: “تلقينا تقريرا عن تعرض تمثال الإمام الخميني في مدينة أردستان للإساءة والتدمير أمس السبت”.

وأضاف: “تم تحديد الشخص الذي قام بذلك في أسرع وقت، وإيداعه السجن”.

وأوضح تأملي أنه “في الوقت الراهن، ليس بالإمكان التكهن بالدوافع المحددة لما قام به المتهم”.

ويأتي ذلك مع استعداد إيران لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية، اعتبارا من الأول من فبراير مع ذكرى عودة الخميني إلى البلاد بعد قرابة 14 عاما في المنفى، وصولا إلى الحادي عشر من الشهر ذاته، تاريخ انتصار الثورة التي قادها ضد نظام الشاه.

كما يأتي الاعتداء على تمثال الإمام الخميني، بعد زهاء أسبوعين على إعلان السلطة القضائية توقيف شخص يشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال لـ قاسم سليماني بجنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاغتياله بضربة جوية أميركية في بغداد.