شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء وتحديد مهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص قانون رعاية المريض النفسى، على تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى، وفيما يلى نستعرض اختصاصات اللجنة وتشكيلها.

ووفقا للقانون:

تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كل من :

- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

- أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .

- رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .

- ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

- ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.