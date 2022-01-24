اليوم.. وزير الاتصالات يتفقد مراحل إنتاج التابلت التعليمي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

يقوم المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الإثنين بزيارة محافظة بني سويف، ومن المقرر أن يزور مصنع سامسونج بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، لتفقد مراحل إنتاج التابلت التعليمي.

كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد المنطقة التكنولوجية الكائنة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي جرى إنشاؤها على مساحة 55 فداناً، بتكلفة 430 مليون جنيها، وهي إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتي تهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة في قطاع الاتصالات، يعقبها زيارة لديوان عام المحافظة.

كما تشمل الجولة افتتاح عدد من مكاتب البريد، وتفقد مركز مبيعات المصرية للاتصالات، في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.