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نائبة التنسيقية تجرى مقابلات اختيار المشاركين بتدريب المحليات من كفر الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - أجرت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عشرات المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين بتدريب المحليات لجميع الشباب من جميع مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .

وقالت النائبة هيام الطباخ إن تدريب المحليات القادم يُعد الفعالية التدريبية الأولى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة كفر الشيخ وأن الجميع متفق إن فرص تواجد الشباب بالمشهد السياسي أصبحت كثيرة وكبيرة وذات ارتباط وثيق بكيفية هذا التواجد ومحيط تأثيره وماسوف يُجنيه الوطن من ثمار هذا الحراك .

يذكر أن فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اجتمع من قبل بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.

تضمن الاجتماع شرح عملية التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع أراء النواب ومقترحاتهم في الموضوعات التدريبية، كما عقد اجتماع بالمدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات والاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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