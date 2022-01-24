شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتظاره خلف الأبواب .. فيديو جديد يفضح الرئيس الإيراني في لقائه بوتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو جديد يكشف إهانة ثانية للرئيس الإيراني ” إبراهيم رئيسي” في لقائه الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين”.

وكان الإعلام الروسي قد سرب مقطع فيديو من لقاء “بوتين- رئيسي”، حيث رفض بوتين مصافحة الرئيس الإيراني خلال زيارته لموسكو.

يأتي هذا عقب ضجة تم انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن انتظار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلف الأبواب المغلقة لمدة حوالى 20 دقيقة، لأجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد تأخر بوتين في لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولم يستقبله حتى في الكرملين، حيث يقول الإيرانيون إن بوتين تعمد إهانة الرئيس الإيراني.

بينما نشر أنصار النظام الإيراني هذه الصورة، ويقولون إن بوتين تأخر لأن رئيسي كان مشغولا بالصلاة.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تهميش الرؤساء الإيرانيون في موسكو، حيث استقبل الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من قبل بوتين في موسكو ، والذي أرسل الموظفين في مكتبه لاستقباله ولم يستقبله شخصيا.