شكرا لقرائتكم خبر عن الأكراد يحسمون «رئاسة العراق» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأحد، موعد حسم مرشح رئيس الجمهورية، في ظل ترشيحه لـ«هوشيار زيباري»، وبرهم صالح ولطيف رشيد من قبل الاتحاد الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم قوله: «إنه من المؤمل خلال الأسبوع المقبل حسم مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني والمجيء به إلى بغداد»، مبينا «أن الحزبين لديهما مدة لغاية 9 فبراير المقبل للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية».

وأوضح، أن «الأسماء المطروحة من قبل الاتحاد الوطني، برهم صالح ولطيف رشيد، أما من قبل الحزب الديمقراطي فمرشحه هوشيار زيباري، فضلا عن أسماء أخرى من المستقلين».

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، أن تطوير القضاء مهم في مسيرة الإصلاح وفرض القانون، فيما استذكر الشهداء القضاة وتضحياتهم من أجل العدالة ومكافحة الفساد.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: «في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون، ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها».

وأضاف «تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون».

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي، وبحثا الأوضاع العامة في البلاد.

ووفقا لصفحة صالح على «تويتر»، تم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش، وقطع الطريق أمام محاولاته لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام.

وقالت تغريدة أخرى: كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة.