شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات المسيرة.. سباق جديد بين القوى العظمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «آسيا تايمز» الضوء على السباق من أجل التفوق الجوي باستخدام الطائرات المسيرة.

وبحسب تقرير للموقع، تعمل القوى العسكرية الكبرى بشكل متزايد على نشر طائرات مسيرة موالية لها، في عمليات تعد بإحداث ثورة في الحرب الجوية لكنها تطرح في الوقت نفسه تحديات تشغيلية وأخلاقية وسياسية صارخة.

ومضى التقرير يقول: تم تصميم الطائرات المسيرة لتطير بجانب الطائرات العادية، حتى تعمل كمضاعف للقوة ومعزز لقدرات الأخيرة، وأضاف: قدمت أستراليا والصين والهند وروسيا والولايات المتحدة تصميماتها الخاصة لاستكمال مخزوناتها الحالية من الطائرات المقاتلة التي يقودها طيارون.

وتابع: في العام الماضي، اختبرت أستراليا الطائرة المسيرة Loyal Wingman، التي أدخلت تقنيات تشكيل فريق مستقل بذاتها بينها وبين الطائرات الأخرى في سلاح الجو الملكي الأسترالي، وهي مصممة لأداء مجموعة متنوعة من الأدوار مثل الاستخبارات وترحيل الاتصالات وقدرات الضربة الحركية وغير الحركية.

وأشار إلى أنها ليست طائرة بدون طيار موجهة عن بعد ولكنها تعمل بدرجة عالية من الاستقلالية لتخفيف الأعباء غير الضرورية عن الطيارين والطاقم الأرضي.

وأضاف: في نفس العام، كشفت الصين عن مفهومها للطائرة المسيرة FH-97، التي من المتوقع أن تحمل أنواعا مختلفة من الأسلحة ولديها قدرات حربية وإلكترونية، وهي مثل الأسترالية «لويال وينغ مان»، فهي طائرة بدون طيار متوسطة المدى وعالية السرعة يمكنها القيام بالاستطلاع والاستهداف، إضافة إلى ذلك، تحمل FH-97 أصغر طائرة بدون طيار FH-901 التي تستخدم في تحديد الأهداف.

وتابع: كشفت الهند أيضا العام الماضي عن مفهومها لنظام الطيران القتالي من خلال الطائرة CATS، التي تهدف إلى العمل جنبا إلى جنب مع الطائرة LCA القادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو خلسة وتوجيه ضربة على بعد 700 كيلومتر داخل أراضي العدو.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم CATS بتوسيع نطاق مستشعرات LCA وتعزيز مرونتها التشغيلية من خلال أداء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ويمكن أن تحمل صاروخين جو - جو من الجيل الجديد قصير المدى أو بعيدا عن المدى البصري خارجيا، والسلاح الذكي المضاد للطائرات SAAW داخليا.

وأردف: في هذه الأثناء، اختبرت روسيا العام الماضي طائرتها الهجومية الثقيلة Okhotnik-B في محاكاة قتالية جو-جو في مناطق تدريب أشولوك، وهو تمرين يهدف إلى تقييم مدى توافقها مع مقاتلة الشبح Su-57.

وأضاف: في السنوات الأخيرة، قام مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية بتمويل إنتاج الطائرة المسيرة Kratos Defense XQ-58A Valkyrie.

ولفت إلى أن تصميمها يهدف إلى استبدال بعض أنواع الطائرات التكتيكية في المخزون الأمريكي بحيث ترافق مقاتلات F-22 وF-35 أو قاذفة B-21.

ومضى التقرير يقول: يعكس ظهور الطائرات المسيرة الحاجة إلى إنتاج كميات كبيرة من الطائرات القابلة للاستهلاك لاستخدامها في صراع القوى العظمى.

لكن، وبحسب التقرير، تثير الطائرات المسيرة قضايا أخلاقية مهمة، حيث لا تتمتع بلمسة إنسانية فطرية للطيارين، حيث يفتقر مشغلوها إلى الوعي الفوري بالحالة من منظور الطائرات بدون طيار، مما يجعلها عرضة للمقاتلات العادية.