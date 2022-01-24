شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. استقالة «أميرال» ألماني وبريطانيا تهدد روسيا بعقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على وقع استقالة قائد البحرية الألمانية، السبت، بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر تصريحات قال فيها «إن الرئيس فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد أبدا شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو»، قالت بريطانيا أمس الأحد: إن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية إذا أتت بنظام حكم خاضع لها في أوكرانيا، بعد أن ذكرت لندن أن الكرملين ينظر في أمر وجود مرشح موالٍ هناك. وفي تصريحات لـ«سكاي نيوز»، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: «ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت روسيا باتخاذ هذه الخطوة لمحاولة غزو أوكرانيا، وأن تأتي أيضا بنظام حكم خاضع لها هناك». من جهة أخرى، كانت الخارجية الأوكرانية قد دعت ألمانيا، السبت، إلى الرفض العلني لتصريحات قائد البحرية الأميرال كاي إخيم شوينباخ، وقالت في بيان: إن تصريحات شوينباخ قد تضعف الجهود الغربية لتهدئة الموقف. وفي نيودلهي، قال شوينباخ: إن بوتين يسعى إلى أن يعامله الغرب باعتباره ندا، وأضاف: «ما يريده (بوتين) حقا هو الاحترام، من السهل أن تقدم له الاحترام الذي يطالب به فعلا، ومن الجائز أنه يستحقه أيضا»، ووصف روسيا أنها دولة قديمة ومهمة. وأقر شوينباخ بأن إجراءات روسيا في أوكرانيا تحتاج إلى الوقوف ضدها، لكنه أضاف: «شبه جزيرة القرم ذهبت، ولن تعود أبدا، هذه حقيقة». ويخالف ذلك موقف الغرب المشترك القائل: إن ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 لا يمكن قبوله، ولا بد من الرجوع عنه. وأدلى شوينباخ بتصريحاته خلال مناقشة أجراها مركز أبحاث هندي يوم الجمعة، ونُشرت لقطات مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبيل استقالته انتقدت وزارة الدفاع علانية تصريحاته قائلة إنها لا تعكس موقف ألمانيا سواء من حيث المضمون أو الصياغة. واعتذر الأميرال عن تصريحاته، وأضاف: «أعتبر هذه الخطوة (الاستقالة) ضرورية لتجنب المزيد من الضرر للبحرية والقوات الألمانية وبشكل خاص جمهورية ألمانيا الاتحادية». وقال في بيان: «أطلب من وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت إعفائي من مهامي على أن يسري القرار فورا».